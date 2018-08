Hoe bescherm jij je tegen malafide webshops?

De Consumentenbond bracht woensdag naar buiten dat zij ruim achthonderd webshops offline hebben gehaald. Uit een onderzoek voor de Digitaalgids naar webshops bleek dat er op verschillende websites merkproducten met hoge korting werden aangeboden, terwijl er in veel gevallen een nepproduct of zelfs helemaal niets werd geleverd.

Omdat wij Nederlanders enorm houden van online winkelen, wordt het tijd dat we erachter komen hoe we ons hiertegen kunnen beschermen. Metro sprak met een aantal experts uit de online wereld over wat we als consument kunnen doen tegen malafide internetwinkels.

Waarop letten?

„Er zijn drie fases waar je als consument op kunt letten", vertelt Hjalte Niehorster, Manager Product Management van Lightspeed. Leverancier van kassa- en webwinkelsoftware. „Allereerst is dat de manier waarop je op een website terecht bent gekomen. Zo kan dat via je e-mail, een advertentie, of via google. Een zoekmachine is hierin wel betrouwbaar te noemen. Maar de eerstgenoemden zijn minder betrouwbaar.

In je e-mail komt veel spam, waar je te maken kunt krijgen met koopjes die te mooi zijn om waar te zijn. En ook advertenties zijn tegenwoordig heel makkelijk te realiseren. Al het geld wordt in een advertentie gestoken en geplaatst op bijvoorbeeld Facebook. Zo’n advertentie ziet er dan mooi uit, maar is er puur opgericht de doelgroep aan te spreken” aldus Niehorster.

Waar klik je op

Eenmaal op een website wordt je door Niehorster aangeraden eens goed te kijken waar je nou eigenlijk terecht bent gekomen. „Ziet het er te mooi uit, maar word je er onzeker van en twijfel je of (de aankoop) van het product wel klopt? Ga het bedrijf dan eens googlen.”

„Het is hierbij tevens belangrijk te letten op het feit of er algemene voorwaarden te vinden zijn en of er een klantenservice is waarmee je contact op kunt nemen. En heel simpel: kijk of er een adres van de webwinkel te vinden is, en zo ja, check deze dan via Google Maps.”

Namaak

De laatste stap in een bestelproces is het betalen. Dit blijft een risicovolle procedure, omdat je nooit zeker weet dat wat je online bestelt, lijkt op hetgeen jij voor ogen hebt. Daarom is het in ieder geval fijn om te weten dat de verbinding waarop jij je gevoelige betaalgegevens invult goed beveiligd is.

Zo’n keurmerk is volgens Becky Pinkard, Vice President Intelligence & IT bij Digital Shadows, een bedrijf gericht op digital risk management, echter makkelijk te kopiëren. „Wat je kunt doen als je twijfelt, is het bedrijf achter het keurmerk bellen en vragen of het klopt dat zij een keurmerk hebben toegekend aan de webshop in kwestie.”

Betalen, bekijken, bedenken

Heb je gelet op hetgeen hierboven genoemd, dan wordt het tijd om je aankoop daadwerkelijk te betalen. Wilko Klaassen en Annette Verdouw van Klarna, leverancier van betaaloplossingen voor webshops, raden ons aan om te kiezen voor de optie ‘achteraf betalen’.

Volgens Verdouw, marketingmanager bij Klarna, is dat namelijk de meest veilige optie. „Deze mogelijkheid biedt de klant veertien dagen bedenktijd. Als je spullen krijgt thuisgestuurd die niet kloppen, of je krijgt zelfs helemaal niks thuis, dan kan de consument contact met ons opnemen. Wij zoeken het dan voor ze uit en ze hoeven hun aankoop niet te betalen.”

Klaassen, General Manager bij het bedrijf, vult aan: „Voordeel hiervan is ook dat je geen bancaire gegevens hoeft af te geven, waardoor je nog minder risico loopt.”

Goed uitpluizen

Volgens Pinkard is het belangrijk om de website van een webshop goed uit te pluizen. „Kijk naar de naam van een website. Is er een extra woordje in de URL-balk toegevoegd, bijvoorbeeld ‘extradeal’, let dan goed op. Verder kun je veel aflezen aan het gebruik van foto’s en het taalgebruik op een site. Zie je veel spelfouten, of is de kwaliteit van de foto’s laag? Allemaal punten die erop wijzen dat er waarschijnlijk iets niet in orde is.”

Een tip van Pinkard, die ook gedeeld wordt door Niehorster: „Lees beoordelingen van mensen die je voor gingen. Hieruit valt meestal wel op te maken of men tevreden is over de webshop of niet. Kijk ook hier uit voor nepbeoordelingen. Wordt een zelfde beoordeling bijvoorbeeld meerdere keren geplaatst? Kijk dan uit.”

Tot slot draait het volgens Pinkard allemaal om een beetje gezond verstand. „Ziet iets eruit als te mooi om waar te zijn, of is het een veel te lage prijs voor een dergelijk product? Vertrouw het dan niet.”