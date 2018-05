Harvey Weinstein op borgtocht vrij

Een ex-wiskundeleraar kan niet helemaal afscheid nemen van zijn vak en vermenigvuldigt dan ook nog graag. Hij doet dit nu alleen door middel van spermadonatie, vanuit de achterbak van zijn busje.

De 62-jarige Clive heeft altijd als wiskundedocent gewerkt en wilde na zijn pensioen blijven „bijdragen aan toekomstige generaties" schrijft The Sun. Hierdoor heeft de man - die gekscherend de rijdende rukker wordt genoemd - in Engeland al 65 kinderen verwekt. Veertien andere baby's zijn nog onderweg.

Zoals de meeste mannen in witte busjes, is ook Clive een bezorger. Hij bezorgt alleen geen pakketjes, maar spuitjes. Spuitjes vol sperma. Hij gaat naar het adres van een vrouw met een kinderwens, doet in de achterbak van zijn busje zijn kunstje, stopt zijn magische goedje in een spuit, houdt deze warm onder zijn oksel en bezorgt dit bij de vrouw aan huis.

Gratis service

En dat allemaal gratis en voor niets, want de gelukkig getrouwde man is er van overtuigd dat elke vrouw die graag een baby wil, een baby verdient. Dat wil hij graag voor de vrouwen verzorgen, maar wel met zo min mogelijk contact. Dat is ook de reden dat hij zijn goedje in de achterbak van de bus verzamelt en niet bij de vrouwen thuis. Van tevoren is er ook minimaal mailcontact, face to face ziet hij de aanstaande moeders maar heel kort.

Hoe apart maar nobel de daad van de man ook lijkt, het is niet heel slim. Omdat hij zijn zaad niet via een officieel geregistreerde organisatie laat verspreiden, is er niets geregeld op legaal gebied en kunnen de toekomstige kinderen hem als vader aanklagen en alimentatie eisen. Ook kunnen de vrouwen natuurlijk van gedachten veranderen en de man in grote problemen brengen.

Stoppen op je hoogtepunt

Maar aan stoppen denkt Clive pas als hij het magische getal van honderd kinderen heeft bereikt. Zijn vrouw kan niet wachten, want zij vindt de praktijken van haar man eigenlijk maar niks. De zestiger weet zelf wel heel goed waarom hij het doet: „Ik ben zo trots om de vader te zijn van 79 kinderen, ik houd van hoeveel geluk dat brengt. Zoveel mensen zeggen 'Bedankt Clive, je hebt onze levens veranderd'."

Het idee om zaaddonor te worden kwam tien jaar geleden in hem op, toen hij de verhalen van anderen las. Maar toen hij zich aan wilde melden bij een officiële spermabank werd hij niet toegelaten. Ze nemen daar geen sperma aan van mannen boven de vijfenveertig jaar. De kwaliteit gaat met de jaren namelijk flink achteruit. Clive trok zich daar weinig van aan en plaatste dan maar een advertentie op Facebook voor zijn dienst. Daarbij omschreef hij een gezonde levensstijl te hebben, niet ziek te zijn en voor wie het wil is de uitslag van zijn soa-test beschikbaar.

Ongeveer tweederde van zijn klantenbestand zou bestaan uit lesbische koppels, de anderen zijn heteroseksueel en een enkeling is een alleenstaande vrouw.