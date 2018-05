Dieven stelen uniformen en pistool agenten

Deanna Recktenwald is altijd een sportief meisje geweest en gebruikte haar Apple Watch dan ook regelmatig om haar vitale functies in de gaten te houden. Hierdoor wist ze vrij goed wat haar hartslag in rust en tijdens inspanning is.

Toen haar hartslag volgens haar horloge ineens 190 slagen per minuut was terwijl Deanna gewoon thuis op de bank zat, gingen bij haar en haar ouders dan ook de alarmbellen rinkelen. Dat soort pieken haalde ze niet eens tijdens intensief sporten. „Het horloge bleef zeggen dat haar hartslag naar 140 klom en terugviel naar 60 om vervolgens weer omhoog te gaan naar 140. Toen schoot het door naar 190 en begon het horloge te trillen, ze kreeg een melding dat ze medische hulp moest zoeken" vertelt vader Tom Recktenwald tegen CBS.

Zorgwekkend

Deanna's moeder is zuster van beroep, dus zij checkte haar dochter direct. „Ze besloot Deanna's hartslag te meten om te kijken of het echt waar was en toen ze dat deed, bleek dat het horloge exact gelijk had", aldus vader Tom. Haar moeder bracht haar daarom meteen naar een nabij gelegen zorgcentrum waar je dringende hulp kan krijgen. Daar werd door het medische personeel een zorgwekkende bloeddruk van 150 over 99 gemeten. De bovengrens voor je bloeddruk is normaal gesproken 140 over 90. Alles daarboven wordt een hoge bloeddruk of hypertensie genoemd.

Iets in het lichaam van de tiener zat duidelijk niet goed en ze werd naar de spoedeisende hulp van het ziekenhuis doorverwezen. Daar werden allerlei onderzoeken gedaan, waaronder een hartfilmpje. De doktoren wisten dat de hoge bloeddruk zelf niet het probleem was. Hetgeen dat de bloeddruk veroorzaakte, dat moesten ze vinden.

Onverwachte uitslag

Na heel veel test kwamen de doktoren erachter: op dat moment werkten Deanna's nieren nog maar voor zo'n twintig procent. Haar nieren faalden, maar de familie wist van niks. Het meisje moest hierdoor nog meer testen ondergaan om te ontdekken waarom haar nieren niet goed functioneren. Uit deze onderzoeken bleek dat zij het syndroom van Alport heeft.

Dat is een erfelijke aandoening van voornamelijk de nieren en het gehoor. De ziekte leidt bij mannen op jong-volwassen leeftijd tot nierfalen en doofheid, bij vrouwen gebeurt dat in veel mindere mate en op latere leeftijd. Precies zoals bij Deanna. Zonder haar horloge had ze dit wellicht niet op tijd geweten. Nu heeft het meisje nog tijd om te wennen aan het idee van haar aandoening, maar ze moet wel binnen vijf jaar een niertransplantatie.

Dankbaar

Volgens haar vader wordt op dit moment de hele familie getest om te kijken of er een mogelijke donor te vinden is. Moeder Stacy heeft het hele internet afgezocht om te kijken of ze iemand kan bedanken voor het uitvinden van de Apple Watch. Beide ouders zijn zo ongelofelijk dankbaar dat het stukje technologie het leven van hun dochter heeft gered. Stacy kon echter geen adres vinden, dus stuurde ze maar een berichtje naar hun lokale Apple winkel.

De volgende dag kregen ze een email terug. Van Tim Cook, de bestuursvoorzitter van Apple, opvolger van Steve Jobs. Hij bedankte de familie voor het delen van hun verhaal. Cook liet ook via Twitter weten dat verhalen als die van Deanna ervoor zorgen dat hij zijn producten wil blijven verbeteren.

Foutje gezien? Mail ons, we zijn je dankbaar