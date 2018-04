Zangeres Maan staat dit jaar op Pinkpop

Sanne en Robin zijn vorig jaar samen gaan wonen. Heeft dat invloed op de belastingaangifte 2017?

Heel veel Nederlanders vullen op dit moment de belastingaangifte 2017 in. Voor 1 mei moet je je gegevens naar de Belastingdienst hebben verstuurd. In dit artikel: wat betekent samenwonen voor je belastingaangifte?

Alles op z'n plek

We zochten een stelletje dat vorig jaar tot het mooie besluit kwam: we gaan samenwonen. Sanne (21) en Robin (22) zijn lekker gesetteld in hun heerlijke huurhuis in Ede, waarin zij in 2017 kwamen wonen. Nu alles op z’n plek staat, kwam daar het volgende gezamenlijke moment: het invullen van de belastingaangifte.

Zij leven er op dit moment zonder samenlevingscontract. Om met de deur in huis te vallen: voor de belastingaangifte betekent dat voor Sanne en Robin nog weinig. Ze zijn in 2017 hoogstwaarschijnlijk nog geen fiscaal partners. Op de website van de Belastingdienst is informatie over fiscaal partnerschap te vinden.

Overzichtelijk

Sanne, die bezig is aan haar master Pedagogische Wetenschappen: „Ik ontvang studiefinanciering en ik heb een bijbaantje. Ik heb al naar mijn gegevens gekeken (de Belastingdienst vult al veel gegevens voor je in en die dien je te controleren en indien nodig aan te vullen, red.). Net als voorgaande jaren hoef ik niets te betalen en krijg ik niets terug. Best overzichtelijk.”

Sanne verdiept zich door haar situatie nog niet al te veel in haar belastingwereld. Haar vriend Robin doet dit veel meer. Hij heeft een financiële opleiding gedaan en nu een fulltimebaan met tijdelijk contract. Sanne: „Robin heeft zijn belastingaangifte 2017 al voor 1 april gedaan en krijgt wat geld terug.” Wie voor 1 april de gegevens aanlevert, krijgt voor 1 juli bericht, dus hij was mooi op tijd.

Samenlevingscontract

Ze beseft dat haar belastingaangifte er in de toekomst heel anders uit kan zien. „Op den duur zijn we van plan een huis te kopen en dan ook een samenlevingscontract af te sluiten. Als het zover is, zal ik me zeker meer in de belastingaangifte verdiepen.”

Tot nu toe hoefde Sanne zich nog niet erg in haar belastingaangifte te verdiepen en kan zij zonder belastingzorgen door met haar master. Gelukkig realiseert zij zich dat de toekomstplannen met haar vriend consequenties voor de financiële en fiscale situatie kunnen hebben. En daar gaat zij tegen die tijd zeker eens goed voor zitten.

Life moments en quickscan

Nieuwe leefsituaties, ofwel life events, hebben (meestal) invloed op je belastingaangifte. Samenwonen kan er een van zijn. Wil je snel weten of life events uit 2017 iets betekenen voor jouw belastingaangifte? Vul dan Metro’s Belastingaangifte Quick-scan in.

