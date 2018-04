PSV-fan verkoopt Ajax wc-papier: schijt aan 020

Na drie jaar bouwen is het grootste cruiseschip ter wereld af en vaart de Symphony of the Seas uit vanaf Barcelona. Maar de grootte is niet het enige opvallende kenmerk van dit schip.

Zo kun je aan boord genieten van de hoogste waterglijbaan op zee, het snelste internet van de hele oceaan en meer kunst dan er in het Louvre hangt, schrijft CNN. Als je aankomt op het vliegveld in Barcelona kan je het schip al zien, zo groot is het. In totaal heeft de Symphony of the Seas een lengte van meer dan 360 meter. Aan boord vind je 22 restaurants, 24 zwembaden en 2759 kamers.

Op het enorme schip is plaats voor 6680 gasten en ongeveer 2200 personeelsleden. In totaal varen er dus zo'n 9000 mensen mee. Toch zou het niet te druk worden op het schip, want er zijn maar liefst 18 verdiepingen. Je moet het dus eigenlijk gewoon vergelijken met een flatgebouw. De 18 verdiepingen zijn verdeeld in 7 'buurten' dus de menigte splitst zich vanzelf op naar de buurten die zij leuk vinden.

Zo kun je je terugtrekken in een 'park' met meer dan 20.000 tropische planten, of kun je gaan lasergamen. Maar het beste aan al deze luxe op het water is, dat er onder de 2200 personeelsleden ook een 'Instagrammer-in-chief' is. Iemand die speciaal aan boord is om voor jouw Instagram de perfecte kiekjes te schieten. Op die manier zouden gasten meer foto's van hun verblijf delen, wat natuurlijk goede reclame is.

Dit jaar vaart het schip vooral naar Mallorca, Italië en andere landen rond de Middellandse zee. Vanaf de herfst verhuist The Symphony of the Seas naar Miami en zullen er Caribische cruises worden gemaakt. Wil je dus zo'n Instagram-foto, zorg dan dat je voor de herfst aan boord stapt.

