Politie zoekt kleding van hoofdverdachte liquidatie

De Amsterdamse politie heeft in overleg met het Openbaar Ministerie beelden vrijgegeven van de man die ervan wordt verdacht dat hij Reduan B. heeft doodgeschoten. De man is dit weekend samen met twee handlangers al aangehouden, maar de politie zoekt nu nog naar de kleding die tijdens de liquidatie is gedragen.

Reduan B. was de broer van de kroongetuige in de zaak tegen de Mocro-maffia, Nabil B. Donderdag werd hij doodgeschoten in zijn beletteringsbedrijf bij de NDSM-werf in Amsterdam-Noord. De hoofdverdachte is vrijdagavond aangehouden in Hilversum.

De kleding kan mogelijk sporen bevatten. Foto: Amsterdamse politie.

Politie op zoek

De politie hoopt dat mensen de kleding die op de foto's staat, herkennen, vinden en daarna contact opnemen met de politie. Ook zoekt de politie nog naar mensen die de verdachte mogelijk hebben gezien in de omgeving van de Tt. Vasumweg of de Klaprozenweg op de NDSM-werf. De politie zegt dat alle informatie anoniem kan worden doorgegeven via het speciaal daarvoor geopende telefoonnummer 06-57435079.

Getuigen die iets kunnen zeggen over een zwarte Seat met het kenteken 45-XK-SX, zijn ook welkom bij de recherche. Deze auto werd gebruikt als vluchtauto. Uit onderzoek blijkt dat die wagen op de dag voor de liquidatie rond 7.00 uur vanuit Hilversum naar Amsterdam is vertrokken. Om 8.40 uur en om 18.15 uur is de auto gezien in de buurt van de Tt. Vasumweg.

