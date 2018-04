Moeder die met kinderen van clif reed was dronken

De Amerikaanse moeder die op 23 maart in Californië met haar partner en zes adoptiekinderen van een klif afreed was dronken. In een beginstadium van het onderzoek leek er al sprake te zijn van opzet, dat lijkt nu bevestigd.

Na een sectie op het lichaam bleek dat er sprake was van een te hoog percentage alcohol in haar bloed. Waar bij een alcoholpromillage van 0,08 al wordt gesproken van dronkenschap, werd bij Jennifer Hart (38) een alcoholpromillage van 0,102 geconstateerd.

Opzet

Eerder al was bekend dat de cruisecontrol van de auto was afgesteld op 144 kilometer per uur, toen de auto de berg afreed. Het feit dat er geen remsporen zijn gevonden, was voor de politie een reden te concluderen dat er opzet in het spel was. De uitslag van de autopsie heeft daaraan bijgedragen.

Lees verder na deze advertentie Add Arrow

Hart zat in de auto samen met haar partner en hun zes Afro-Amerikaanse adoptiekinderen. Markis (19), Abigail (14), Jeremiah (14), Devonte (15), Hannah (16), en Sierra (12). Amerikaanse media schrijven dat het gezin de afgelopen jaren meerdere keren is verhuisd om een onderzoek van bureau jeugdzorg te voorkomen. Het bureau zou drie dagen voor de fatale ramp nog contact hebben gezocht. Waarom is vooralsnog onduidelijk.

Geen aanwijzingen

In het huis van het gezin zijn geen aanwijzingen gevonden voor de ramp. Zo is er geen afscheidsbrief aangetroffen, en waren er ten teken van een eventuele lange afwezigheid, geen spullen gepakt.

Foutje gezien? Mail ons, we zijn je dankbaar