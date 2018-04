Meer honger als je moe bent? Heel normaal!

Bier drinken uit blik heeft op zijn zachtst gezegd een niet al te best imago. We denken bij een blik bier vaak aan dikke mannen, hangjongeren of een dakloze die met een halve literblik van het huismerk van de dichtstbijzijnde supermark over straat slenteren. Mannen zien het als goedkoop of zelfs ordinair, sommigen zijn er zelfs heilig van overtuigd dat het zo ook smaakt. Toch is volgens Business Insider Nederland het drinken van bier uit blik beter dan uit een fles, de redenen daarvoor zijn de volgende.

1. Blik laat geen licht toe

Bier uit blik smaakt beter dan uit een fles omdat het lichtdicht is. Zonlicht tast de hop in het bier aan - dat verklaart waarom jouw bier naar karton smaakt als er teveel zonlicht bij gekomen is. Een blikje is gemaakt van metaal en dat laat geen licht binnen, waardoor je smaak van je biertje in tact blijft. En glazen flesje laat wel licht door. Om dat te beperken zitten de meeste bieren donkere flesjes. De doorzichtige flesjes van bijvoorbeeld Corona of Desperados dus totaal niet functioneel, de kenmerkende groene flesjes van Heineken zijn niet veel beter.

2. Er komt geen zuurstof bij

Bierblikjes zijn ook zuurstofdicht. Zuurstof maakt dat het bier gaat oxideren waardoor de smaak wordt aangetast. Een dop sluit de fles nooit helemaal goed af omdat er altijd wel een beetje zuurstof doorheen kan, zeker bij schroefdoppen. Een blikje is volledig afgesloten en daarom kan er met geen enkele mogelijkheid zuurstof bij het bier komen waardoor de smaak beter bewaard blijft.

3. Ze gaan minder snel kapot

Blik is simpelweg veel minder kwetsbaar dan glas.

4. Ze worden sneller koud

Iedereen wil een koud biertje en geen lauwe, dan is het fijn als je bier niet nog uren in de koelkast hoeft te staan. Een blikje is dan geschikter dan een flesje omdat het veel sneller koud wordt. Dit zorgt er voor dat je tijd bespaart en dus sneller je koude biertje kunt drinken. En - win-win - daarmee bespaart het je ook nog eens elektriciteit.

Foto: Unsplash

5. Blikjes zijn minder zwaar

Ook zijn blikjes in gewicht veel lichter dan flesjes, dat maakt het makkelijker te vervoeren. Scheelt je weer een hele krat sjouwen als je met je vrienden in het park wilt gaan zitten. Ook zijn blikjes veel makkelijker te stapelen wat er, samen met een lichter gewicht, voor zorgt dat een vrachtwagen veel meer blikjes tegelijk kan vervoeren dan flesjes. Dit is positief voor bedrijven en voor het milieu.

6. Recyclebaar materiaal

Tot slot is duurzaamheid de zesde reden waarom bier uit blik beter is dan uit fles. Als de vrachtwagen meer kan vervoeren, hoeft hij minder vaak de weg op; er is dan minder CO2 uitstoot. Daarnaast is een blik bijna volledig recyclebaar, ook als je ze gewoon weggooit in de prullenbak.

Kwestie van smaak

Bovendien is het vaak wat goedkoper dan bier in flesjes. Maar hoe zit het met de metalige smaak die bier uit blik zou hebben? Volgens sommigen zit dat tussen de oren, terwijl anderen wel degelijk een verschil proeven. Hoe dan ook, als je niet houdt van het gevoel van metaal aan je mond kun je het bier uit het blikje altijd in een glas schenken en op die manier alsnog genieten van een beter smakend biertje. Proost!

