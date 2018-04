Je favoriete bingewatch-maatje is...

Je huisdier natuurlijk! Dit kwam uit een onderzoek van Netflix. De honden en katten overtreffen partners of beste vrienden. Maar liefst 58 procent vindt z’n huisdier het perfecte Netflix & chill gezelschap.

Geen spoilers

En terecht! Want wat is nou fijner dan een Netflix-kompaan waarmee je niet hoeft te kibbelen over welke serie het wordt. Daarnaast hoef je ook niet bang te zijn voor spoilers. En dit kan allemaal nog wel eens voorkomen met een ander persoon die toevallig al van een vriend heeft gehoord wie er in de volgende aflevering vermoord wordt of wat nou die spannende twist is.

Afleiding

Daarnaast is een hond, kat, hamster, konijn of welke viervoeter dan ook de perfecte afleiding. Eén op de drie ondervraagden zoekt tijdens een spannende of zielige scene troost bij z’n harige vriend. 50 respondenten waren er in dit onderzoek en geloof het of niet 22 procent vindt de hond of kat ook nog eens de perfecte gesprekspartner om z’n meningen mee te delen over de serie of film.

Altijd op de eerste plek

Maar aan elk voordeel zit z’n nadeel. Zelfs bij bingewatchen met je trouwe viervoeter. Je huisdier komt namelijk altijd op de eerste plaats. Zo geeft 37% aan zelf te verplaatsen zodat de hond of kat lekker de ruimte heeft, een kwart koopt z’n huisdier met snoepjes weleens om. Op deze manier blijft die dan langer liggen of zitten. En 12 procent heeft wel eens een film of serie uitgezet omdat het huisdier het niet leuk leek te vinden…

