Dionne Stax boos op Twitter om seksuele foto

Je zou het misschien niet zeggen door het natte einde, maar de maand april is een van de warmste maanden ooit geworden. De gemiddelde temperatuur van deze maand was 12,2 graden. Daarmee is april 2018 de op twee na de warmste maand sinds het begin van de metingen in 1901. Alleen in 1965 en 1998 was deze maand met 13,1 graden nog warmer.

Negen warme dagen

Op 7 april werd in De Bilt voor het eerst dit jaar meer dan 20 graden gemeten en 19 april was de eerste dag met meer dan 25 graden. In totaal telde de maand negen warme dagen (20 graden of warmer) en drie zomerse dagen (25 graden of warmer). Over het algemeen komt zomerse warmte in Nederland zo vroeg in het jaar nog niet voor.

Lenteweer op komst

Ook het eerste weekend van mei wordt er een aangenaam lentezonnetje verwacht. Omdat de temperatuur een stijgende lijn laat zien, zal het op Bevrijdingsdag naar verwachting 20 graden of meer zijn. Dit staat in groot contrast met 5 mei vorig jaar, toen was het niet veel warmer dan 12 graden.

