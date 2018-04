Alleenstaande moeder inspireert met afstudeerfoto's

Als je op de een-na-laatste dag voor het weekend nog even een flinke portie inspiratie nodig hebt, zoek dan niet verder. Wij vonden namelijk Ieshia Champs, deze vrouw - met toepasselijke achternaam - verovert op dit moment het hele internet met haar doorzettingsvermogen.

Ieshia was een meisje met een droom. Vanaf haar zevende wist ze al zeker dat ze advocaat wilde worden, maar op die leeftijd had ze nooit kunnen bedenken hoe moeilijk het zou worden om dat doel te bereiken. Als tiener begonnen haar omstandigheden haar dromen in de weg te zitten, schrijft CBS News. Het leek erop dat haar droom voor altijd een droom zou blijven.

Slechte situatie

„Ik had op dat moment geen stabiliteit" vertelt Ieshia aan de nieuwszender. „Mijn moeder was verslaafd aan drugs, mijn vader was overleden en ik was dakloos. Ik woonde bij vrienden of wie me dan ook in huis wilde. Toen werd ik zwanger van mijn eerste kind en vanaf daar gingen dingen hun eigen weg." Ieshia ging niet meer naar school en nam een baantje aan bij een callcenter, om geld te verdienen voor haar groeiende gezin.

In 2009 is de jonge vrouw zwanger van haar vierde kind, als ze nog meer ongeluk op haar pad krijgt. Ze verloor haar huis aan een grote brand, ze werd ontslagen en om het allemaal nog zwaarder te maken overleed haar man (en de vader van haar kinderen) aan kanker. Op dat moment verloor ze volgens zichzelf ook haar verstand. Ze draaide door en probeerde zelfs zelfmoord te plegen.

Motivatie

Niet veel later ontving de gelovige vrouw een telefoontje van haar pastoor. „Pastoor Louise Holman belde me op een dag en zei dat God haar had verteld dat ik terug naar school moest om mijn GED (General Equivalency Diploma, red.) te behalen omdat ik de advocaat zou worden die ik wilde zijn! Ik vond het een beetje gek omdat ik te oud was, drie kinderen had en de vierde onderweg was."

Maar als God het zo voor haar bedacht had, dan moest ze wel luisteren, vond ze. Dus ging ze terug naar school en haalde haar GED. Met dat papiertje op zak kon ze naar Houston Community College en uiteindelijk doorstromen naar de universiteit. Nu studeert de keiharde doorzetter af aan de universiteit in Texas en is ze de advocaat die ze altijd wilde worden. Maar, zo wil Ieshia uitdragen, ze had dit nooit kunnen bereiken zonder haar kinderen dus eigenlijk studeren ze nu alle zes af.

Om die reden wilde ze een afstudeer-fotoshoot doen met haar kinderen. Die foto's inspireren mensen wereldwijd. „Ik nam foto's met mijn kinderen, omdat zij me door de schoolperiode heen geholpen hebben, zij studeren ook af!" vertelde de trotse moeder. „Zij overhoorden me met kaartjes terwijl ik aan het koken was. Ze speelden een nepjury als ik ze uitlegde wat ik die dag had geleerd."

Maar ook op de extra zware momenten, stonden haar kinderen voor haar klaar. „Soms zat ik in mijn kast te bidden en te huilen omdat het me allemaal teveel werd en dan gaf mijn oudste zoon David de kinderen een snack, deed ze in bad en verzamelde hun schoolkleding, allemaal om het voor mij makkelijker te maken."

Op de foto's die de trotse moeder maakte met haar kinderen houdt zij een bordje vast met de tekst 'I did it'. Haar kinderen dragen teksten als 'We did it' en 'I helped too'. „Als ik naar de foto's kijk, huil ik en lach ik, ik ben zo dankbaar", vertelde Ieshia aan CBS. Ze heeft haar lot, met de hulp van haar kinderen, in eigen hand genomen en is allang niet meer de hulpeloze, dakloze tiener met een drugsverslaafde moeder. Ze is zelf een dolgelukkige moeder en advocaat.

