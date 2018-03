Vliegmaatschappij diep door het stof om dode hond

De Amerikaanse luchtvaartmaatschappij United Airlines ligt zwaar onder vuur nadat een hond tijdens één van hun vluchten is overleden. Volgens een getuige moest het baasje het beestje in het bagagerek opbergen. Dat werd hem fataal.

De zwarte Franse Bulldog reisde met zijn baasje mee in een hondendraagtas. Net voor vlucht 1284 van Houston naar New York zou vertrekken, vroeg één van de stewardessen of het baasje haar hond in het bagagerek wilde plaatsen. De vrouw was net aan boord gekomen met haar twee kinderen, waarvan eentje nog een baby was, vertelt getuige Maggie Gremminger aan The New York Times.

Weigering

„De eigenaar was vastberaden dat ze haar dier niet in het bagagerek boven zich wilde plaatsen" vertelt Gremminger. „Ze zei: 'Mijn hond zit hierin, dit is mijn hond." De stewardess bleef echter aandringen het dier toch op te bergen, vanwege veiligheidsinstructies. Als de hond namelijk op de grond lag, kon er iemand over struikelen. Uiteindelijk ging de eigenaresse overstag en plaatste haar puppy in het bagagevak.

Tijdens het opstijgen maakte het diertje nog wat kabaal, maar de moeder was ook druk met haar twee kinderen in het vliegtuig. Toen haar hond stil leek, dacht ze waarschijnlijk dat alles goed ging. Ze heeft niet af en toe even gecheckt of de kleine bulldog nog tevreden was.

Regelgeving

Het opbergen van honden in het bagagerek is zelfs tegen de regels van de eigen maatschappij. Volgens de regels zouden dieren namelijk mee mogen reizen in tassen die 'volledig onder de stoel van degene voor de klant passen' en moeten deze hier 'te allen tijde blijven'. United heeft dan ook erkend dat hier een enorme fout is gemaakt en heeft excuses aangeboden.

Ze onderzoeken op dit moment van wie de hond zo nodig opgeborgen moest worden en waarom: „Dit is een tragisch ongeluk dat nooit had mogen gebeuren" vertelt woordvoerster Maggie Schmerin. „Wij nemen de volledige verantwoordelijkheid voor deze tragedie en uitten onze diepste condoleances voor de familie en zijn vastberaden hen te steunen."

Radeloos

De vliegmaatschappij heeft geen uitspraak gedaan over waarom de hond in het bagagerek lag. Of dit op verzoek van één van hun werknemers was, moet dus nog blijken. Getuige Gremminger is hier wel van overtuigd. Volgens haar was de stewardess ook erg radeloos toen ze er in New York achter kwam dat de hond was overleden.

Toen de getuige na de landing haar jas wilde zoeken, hoorde ze ineens iemand huilen. Niet veel later zag ze de eigenaar van de hond in het gangpad zitten, huilend met haar puppy in haar armen. „Ze besefte dat de hond overleden was en begon te huilen. Toen begon haar dochter ook te huilen. Een andere passagier hield de baby van het gezin vast, terwijl zij daar zaten te huilen in pad 23."

Eerder schandaal

De dood van de hond is niet het eerste schandaal rondom United. Vorig jaar werd een passagier nog hardhandig uit het vliegtuig gegooid, omdat er teveel stoelen waren verkocht. Videobeelden hiervan gingen de wereld over.

Omdat de vlucht was overboekt had het vliegtuigpersoneel van United Airlines vrijwilligers gevraagd om van boord te gaan. Omdat er te weinig mensen hun stoel vrijwillig wilden opgeven, werden enkele passagiers aangewezen, waaronder de man in de video. Toen hij, een arts die op weg zou zijn geweest naar patiënten, niet van boord wilde gaan werd de politie ingeschakeld.

