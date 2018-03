Nederland op zesde plaats van 'gelukkigste' landen

In elke auto zou een ‘zwarte doos’ moeten zitten, vinden verzekeraars. Op die manier zou na een ongeluk op een snellere en betere manier kunnen worden vastgesteld wat er is gebeurd en wie er schuldig is. Dat maakt het afhandelen van de schade een stuk makkelijker, zegt het Verbond van Verzekeraars.

Rijgedrag

De politie is na een ongeval nog vaak aangewezen op tijdrovende analyses en getuigenverklaringen. Een verplichte Event Data Recorder (EDR) kan veel duidelijk maken over het moment vlak voor en tijdens het ongeval, want de zwarte doos kan informatie geven over onder meer de afgelegde remweg en hoe hard er werd gereden.

Computers in auto's verzamelen ook nu al veel gegevens over bijvoorbeeld het rijgedrag van de bestuurder en de prestaties van de auto. Fabrikanten willen die data beheren en willen ze alleen tegen betaling beschikbaar stellen. Maar het Verbond van Verzekeraars vindt dat consumenten zelf de regie moeten hebben over hun data en zelf ook moeten kunnen bepalen welke instanties erover kunnen beschikken.

Producten

Volgens de verzekeraars moet een niet-commerciële instantie zoals bijvoorbeeld de Rijksdienst voor het Wegverkeer (RDW) de data gaan beheren. Aan de hand van de data kunnen ook allerlei producten aan consumenten worden aangeboden zoals een verzekering op maat of onderhoud van de auto.

Het plan van het Verbond is met enthousiasme ontvangen door partijen als de ANWB, Veilig Verkeer Nederland en de politie.

