McDonald's keert M om voor Internationale Vrouwendag

Ze dacht een grote naam te gaan worden in de advocatuur, maar staat vanaf nu voor altijd bekend als het meisje dat haar beugel brak omdat Michael B. Jordan zo sexy is. Sophia oftewel 'retainer girl' (Amerikaans voor beugelmeisje) keek de film Black Panther toen ze per ongeluk haar beugel brak.

De orthodontist van de 18-jarige studente uit San Francisco plaatste op Tumblr een verhaal van een patiënt bij wie een draad van haar beugel was gesprongen toen ze haar tanden op elkaar klemde bij het zien van het ontblote bovenlijf van Jordan. Hij noemde daarbij haar naam niet, maar iemand plaatste een screenshot op Twitter... daar zag Sophia ineens haar verhaal online staan.

Hoewel ze zich eerst een beetje te kijk voelde gezet, zag de tiener later toch de humor in van het verhaal. Toen haar idool zich ook nog in de discussie mengde, werd het volgens Sophia „de mooiste dag van mijn leven."

De acteur liet haar weten: „Aangezien ik me deels verantwoordelijk voel voor het breken van je beugel; laat me weten of ik 'm kan vervangen."

Ook Sophia's vader vond het verhaal erg grappig. Hij reageerde op Twitter met: „Iedereen, ze is oké. Ik kan jullie geruststellen dat de familie al een potje heeft gemaakt met genoeg middelen om weer een nieuwe beugel te kopen als meneer Jordans volgende film uitkomt."

Sophia en haar nieuwe beugel moeten nog even wennen aan de eeuwige, ongemakkelijke roem.

De orthodontist in kwestie kreeg online veel kritiek omdat de privacy van het meisje zou zijn aangetast. Daarop reageerde de tandenexpert dat er in het originele verhaal geen persoonlijke gegevens over Sophia zijn gedeeld. Sophia heeft er zelf voor gekozen openbaar te maken dat het over haar gaat. Tegen mensen die deze keuze niet begrijpen zegt de 18-jarige: „Ja, het was eerst een beetje gênant, maar nu is het een goed verhaal en het laat alleen maar zien hoe geweldig de film is."

