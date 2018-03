Maan ontroert Nederland met cover Altijd Wel Iemand

Boswachter Gerard Katoen wilde bij RTV Rijnmond even demonstreren hoe gevaarlijk het was om te gaan schaatsen en je op het flinterdunne ijs te begeven. Dat deed hij met verve, want toen hij zijn voet op het ijs zette om te laten horen hoe dun het ijs is, begaf het ijs het meteen.

In het radiofragment vertelt Katoen in eerste instantie alleen waarom het gevaarlijk is om het ijs op te gaan. Dit naar aanleiding van de borden die rond de Kralingse Plas zijn geplaatst, waarop staat 'Levensgevaarlijk, ijs niet betreden.' Dan komt echter het moment dat de boswachter met het voorstel komt om te laten horen hoe het ijs kraakt: „Ik zet mijn voet er even op", zegt hij dan nog.

Wat volgt is luid gekraak, een enorme plons en luid gelach. Katoen realiseert zich ook dat hij op een vrijwel perfecte manier het gevaar dat het dunne ijs met zich meebrengt heeft aangetoond: „Dit is waarom je niet het ijs op moet gaan."

Waterafstotende broek

Boswachter Katoen had gelukkig zelf een waterafstotende broek aan en droge schoenen in de buurt. Hij kon dus snel handelen en hoefde niet lang in de kou te zitten.

Het fragment is op de website van RTV Rijnmond te beluisteren.