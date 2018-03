Lees de Metro van 21 maart nu al online

Als het op daten aankomt bestaan er veel geschreven en ongeschreven regels. Maar dat partners ook dezelfde lichaamsverhoudingen moesten hebben, dat wisten wij nog niet. Eén van de volgers van Instagrammer Jenna Kutcher weet hier meer over.

Deze persoon stuurde namelijk een privébericht naar de Amerikaanse waarin hij of zij vertelde dat het onbegrijpelijk is dat een vrouw als Jenna een man als Drew aan de haak kan slaan. Het bericht kwam nadat Jenna een foto plaatste van zichzelf en haar man in badkleding. De vollere blondine schrok hiervan en luchtte haar hart via haar lievelingsmedium.

Ze schreef: „Een deel van mijn onzekerheid kwam juist omdat ik met Mr. Sixpack getrouwd was. Hoezo zou ik, een vrouw met rondingen, hém kunnen krijgen? In mijn hoofd verzon ik dat ik hem niet verdiende omdat ik niet dun ben."

Maar die onzekerheid is natuurlijk volledig onterecht, haar man houdt van haar zoals ze is: „Deze man heeft al mijn rondingen, elk kuiltje, elke pond en elk pukkeltje omarmd in de laatste tien jaar en me er altijd aan herinnerd dat ik prachtig ben. Ook al zeggen mijn gedachten iets anders." Jenna schrijft dat ze veel meer is dan haar lichaam, dat haar man dat ook is en wij dat allemaal zijn.

Het bericht is al bijna 80.000 keer geliket en de powervrouw lijkt door haar viral-bericht een voorbeeld voor iedereen die soms onzeker is over zijn of haar lichaam. Ze had nooit beseft dat het hebben van twee verschillende soorten lichamen binnen een koppel zo'n issue is: „Onze mond viel de laatste dagen open over het feit dat de samenleving vindt dat een stel met twee verschillende lichamen nieuwswaardig is. Maar dat betekent dat we de boodschap met de wereld moeten delen" schrijft de instagrammer bij een recente foto.

