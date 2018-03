Concert bezoeken verlengt je leven met negen jaar

De frontman van The Eagles of Death Metal, Jesse Hughes, heeft commentaar geleverd op de protestmars van het afgelopen weekend in de Verenigde Staten. Aan de mars deden verspreid door het hele land ongeveer 1,2 miljoen mensen mee.

Hughes overleefde zelf ook een aanslag, toen hij met zijn band optrad in de Bataclan in Parijs in november 2015. Bij deze aanslag kwamen 89 mensen om het leven. Volgens de zanger hielden de strengere wapenwetten in Frankrijk de aanslag in de Parijse Bataclan ook niet tegen.

Misbruik

Maandag plaatste hij meerdere foto’s op Instagram - die hij niet lang daarna ook weer verwijderde - waarin duidelijk wordt dat de zanger geen voorstander is van het studentenprotest tegen wapengeweld. Zo plaatste de zanger onder meer een plaatje van een man en een vrouw, waarin de vrouw tegen de man zegt: „ik heb mijn wapen ingeleverd om mijn aandeel te leveren in de strijd tegen wapengeweld” waarop de man antwoordt: „ik heb mijn penis eraf gehakt, om verkrachting tegen te gaan.”

Hughes beschuldigt de scholieren ervan misbruik te maken van de dood van hun zestien medeleerlingen, enkel voor wat likes op Facebook en een beetje media-aandacht. „Vrij nemen van school, spijbelen, ten koste van zestien van je klasgenoten..!…als het niet zo zielig en walgelijk was, was het misschien nog grappig geweest…”

Eigen ervaring

Hughes vervolgt tegenover The Guardian: „als de overlevende van een aanslag kan ik uit mijn eigen ervaring putten, en daarom kan ik zeggen dat demonstreren, dagen vrij nemen van school, een belediging is voor diegenen die zijn omgekomen bij de schietpartij. Het is daarnaast ook een belediging voor iedereen die gelooft in vrijheid van handelen en mijzelf… Lang leve Rock’n Roll…”

De zanger beschuldigd ook de scholiere Emma González van verraad, ze zou een overlever zijn van niets, een liefhebber van verraad. Hughes plaatste een foto van González waarop te zien is hoe ze de Amerikaanse Grondwet in tweeën scheurt. De werkelijke foto is in handen van Teen Vogue. Daarop is te zien hoe González het schietdoel van een schietbaan in tweeën scheurt.

González is het gezicht geworden van de protesten, na haar indrukwekkende speech in februari, en haar speech van het afgelopen weekend, waar ze heel indrukwekkend stilte als wapen gebruikte.

Foutje gezien? Mail ons, we zijn je dankbaar