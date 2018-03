Britse supermarkt verandert Moederdag in ‘Jij-dag

Elke middag geeft Metro je een overzicht van de opmerkelijkste en/of leukste video's en foto's die we zijn tegengekomen. Zie hieronder de virals van zaterdag.

Steekvlam treft klusjesmannen

In Amsterdam kregen twee klusjesmannen en een paar voorbijgangers op het Weteringcircuit vrijdag de schrik van hun leven. Uit het niets kwam er ineens een gigantische steekvlam uit de grond. Wonder boven wonder kwamen ze er vanaf met een paar brandwonden. Daarmee prijst een van hen - Pieter - zich in ieder geval gelukkig. „Ik moet er niet aan denken wat er was gebeurd als het hele terras daar had volgezeten." De steekvlam was het gevolg van kortsluiting, die vrijdag ook voor de stroomstoringen in Amsterdam zorgde. „In de Pijp is een zwaardere elektrakabel beschadigd geraakt. Dat heeft er voor gezorgd dat er op vier plekken in de stad kortsluiting is ontstaan, waaronder op het Weteringcircuit. Vervolgens is deze explosie met steekvlam ontstaan", zo verklaart een woordvoerder van Liander tegenover AT5.

Pinguïns onderzoeken camera

Deze beelden zijn gemaakt met de camera van Eddie Gault, maar hij mag zichzelf niet de maker van het filmpje noemen. De credits gaan namelijk naar de keizerpinguïns, die de tijdelijk onbemande camera in het vizier kregen en deze goed positioneerde alvorens ze zelf fraai in beeld kwamen.

Synchroon draaien

Zelden zullen alle vier de stoelen bij The Voice (in welk land dan ook) zo synchroon gedraaid hebben als vrijdagavond bij The Voice Kids. Karlijn overtuigde alle vier de coaches op precies hetzelfde moment met haar vertolking van Alone van Heart.

Foutje gezien? Mail ons, we zijn je dankbaar