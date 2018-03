Amerikaanse scholier aangenomen op 20 universiteiten

Dat 1 april en Eerste Paasdag dit jaar op dezelfde zondag vallen, weerhoudt bedrijven er niet van om iedereen een goed potje in de maling te nemen.

Alleen de timing is wat anders dan anders. Aangezien Eerste Paasdag rampzalig is voor een virale grap, schuiven meerdere marketingafdelingen hun 1-april-kikker-in-je-bilactie gewoon een stukje naar voren. Hier zijn tien bedrijven die deze week met opmerkelijke verhalen naar buiten kwamen. Trap er niet in!

NS

De Nederlandse Spoorwegen komen met een opmerkelijke manier om kosten te besparen. Met een speciale fluitcursus voor het personeel moeten alle fluitsignalen overbodig worden.

YoungCapital

Solliciteren is spannend. Uitzendbureau Young Capital heeft daarom een onorthodoxe methode bedacht om werkzoekenden tijdens het gesprek te ontspannen. Met een shotje of een jointje zouden zij relaxed het gesprek in gaan om zo die felbegeerde baan binnen te slepen.

Efteling

De Efteling staat bekend als een uitje voor het hele gezin en biedt vertier voor jong en oud. Voor die eerste groep was het echter tot 'het Paasweekend' niet mogelijk om een ritje mee te pakken in de achtbaan. Het spookjespark bedacht een opmerkelijke oplossing hiervoor.

Jamin

Jamin en Dries Roelvink besloten het op een akkoordje te gooien en een heuse rel te verzinnen. De snoepwinkel heeft voor de Paasdagen een speciale Paas Baas Dries in het assortiment mét de iconische gele zwembroek. De zanger zou niet gecharmeerd zijn van deze actie en een filiaal van Jamin hebben bekogeld met - ja je leest het goed - paaseieren.

Lidl

De prijsvechter onder de supermarkten Lidl zou een opmerkelijk luxe-product aan hun voordelige assortiment toevoegen. BMW's! Het persbericht werd vorige week verspreid en door diverse media als waarheid verkondigd. De vork zat echter toch iets anders in de steel.

V

Helene Fischer

De Duitse superster Helene Fischer zou in mei 2019 tweemaal een concert geven in het Gelredome. Dit was echter niet helemaal juist. De aankondiging was een 1 aprilgrap, waar meerdere journalisten en fans intrapten. Toen bleek dat het om een grap ging, kreeg de zangeres veel kritiek te verduren op sociale media.

Helene Fischer komt helemaal niet naar Nederland ©ANP

TUI

Reisbureau TUI gaat graag met zijn tijd mee. Vanaf 1 april zou het daarom mogelijk zijn om een speciale Followme-vakantie te kunnen boeken. Tijdens deze vakantie wordt alle stress die bij het bijhouden van je Instagram komt kijken overgenomen door een team van professionals die voor jou de perfecte vakantie voor op sociale media produceren. Ideaal om je vrienden mee te imponeren en tegelijkertijd lekker te ontspannen.

Nieuwe manier van vakantievieren? ©TUI

Hema

De Hema combineert het zoeken van paaseitjes met 1 april. Hoe? Door speciale camouflage-eieren te verkopen. Met deze eitjes omhuld in een schutkleurverpakking moet het zoeken een grotere uitdaging worden.

Coolblue

Webwinkel Coolblue wil het meest pakketvriendelijke bedrijf worden. Hoe gaan ze dit doen? Door pakketjes in een vijfsterrenbakfiets te bezorgen. Zo krijgen ze alle zorg die ze nodig hebben voor een comfortabele reis met een fijn dekentje en een beertje. Het afscheid valt de bezorgers zichtbaar zwaar.

Picnic

Picnic was er erg op tijd bij dit jaar met hun 1 aprilgrap. Zij wilden afrekenen met de lange wachttijden bij het bezorgen van boodschappen. Hoe gaan ze dit oplossen? Met een ultramoderne hyperloop en Picnic On Demand. Hierdoor zou het in twee minuten mogelijk zijn om je spullen thuis bezorgd te krijgen. Helaas is deze futuristische buis nog in de experimentele fase en zullen er - voorlopig althans - nog geen bezorgingen voor consumenten mee plaatsvinden.

Bonusgrol: Burger King

De burgerketen plaatste vrijdagmiddag een filmpje waarin zij aankondigden een nieuw item aan het menu toe te voegen; de Choco Whopper. Smakelijk...

