Dit was het beste van #HalbeWasErbij

Dim jij 's avonds ook het licht een beetje? Bij een rustige sfeer lijkt gedimd licht te horen, maar weten we eigenlijk wat verschillende hoeveelheden licht met onze hersenen doen? Onderzoekers Joel Soler, Alfred Robison, Antionia Núñez en Lily Yan vonden het hoogtijd om daar onderzoek naar te doen.

Wat zij vonden, is op z'n minst opvallend te noemen. Hun onderzoek, gepubliceerd in het wetenschappelijke tijdschrift Hippocampus, suggereert dat we dommer zouden worden als we veel van onze tijd doorbrengen in een zwak verlichte omgeving. De sterkte van het licht beïnvloedt ons geheugen en leervermogen.

Proef op de som

Voor het onderzoek gebruikten de wetenschappers nijlgrasratten. Deze diertjes hebben een belangrijke overeenkomst met mensen: hun brein is ingesteld op een dag- en nachtritme en ze slapen 's nachts. Een groep ratten werd vier weken lang aan zwak licht blootgesteld.

Lees ook Onderzoek: Friet van McDonalds helpt tegen kaalheid Likeability of 4

Wat bleek? De ratten die in het gedimde licht verbleven, verloren in die vier weken bijna dertig procent van de capaciteit van hun hippocampus. De hippocampus is een klein onderdeel in de hersenen dat ook wel het zeepaardje wordt genoemd door zijn vorm. Aantasting van dit gedeelte in het brein zorgt voor geheugenverlies en desoriëntatie. Het is bijvoorbeeld één van de eerste onderdelen die bij Alzheimerpatiënten wordt aangetast.

Test

Na vier weken werden de ratten getest. De ratten die alleen aan gedimd licht werden blootgesteld, scoorden heel slecht op ruimtelijk inzicht. „Wanneer we de ratten blootstelden aan zwak licht – een nabootsing van de bewolkte dagen ten tijde van de winter in het Middenwesten (van de VS, red.) of het licht dat je binnenshuis hebt – waren de dieren minder goed in staat tot ruimtelijk leren,” vertelt onderzoeker Antonio Nunez aan Scientias. „Dat is vergelijkbaar met wanneer mensen na een paar uur gewinkeld te hebben of in een theater te hebben vertoefd niet meer in staat zijn om hun auto terug te vinden op een drukke parkeerplaats.”

Een maand later pakten de onderzoekers hun testjes weer op. Ze zetten de ratten die eerst vier weken in gedimd licht verkeerden nu vier weken in fel licht. Bijzonder genoeg zagen ze de hersencapaciteit van de dieren weer herstellen en ook het ruimtelijke inzicht werkte nu prima. De resultaten zijn opmerkelijk maar onderzoekers zouden geen echte wetenschappers zijn als ze niet wilden weten hoe dit nou precies kan gebeuren.

Zwak licht maakt dom

Zo ontdekten ze dat gedimd licht zorgt voor een afname van het stofje peptide. Peptide is belangrijk voor het in stand houden van gezonde verbindingen en neuronen in de eerder genoemde hippocampus. Daarnaast werden verbindingen die neuronen in staat stellen om met elkaar te communiceren afgebroken onder gedimd licht. „Dat er minder verbindingen worden gelegd, resulteert in een verminderd leervermogen en een slechter geheugen,” aldus onderzoeker Joel Soler. „In andere woorden: zwakke lichten genereren domheid.”

Foutje gezien? Mail ons, we zijn je dankbaar