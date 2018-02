Twitter maakt voor het eerst na oprichting winst

Het sociale media-platform Twitter heeft dit jaar voor het eerst sinds de oprichting in 2006 winst geboekt. Het gaat om een kwartaalwinst van 91 miljoen dollar. Het aantal gebruikers is ten opzichte van het afgelopen kwartaal niet gegroeid en blijven steken op 330 miljoen.

Gebruikers

Aan de hand van het aantal gebruikers wordt gemeten in welke mate een bedrijf succesvol is en of het de potentie heeft om door te groeien. Volgens Twitter is het aantal gebruikers de afgelopen maand niet gegroeid door een verandering in de webbrowser van Apple. Het platform was hierdoor genoodzaakt ongeveer twee miljoen bezoekers weg te strepen.

Hier staat tegenover dat het aantal gebruikers dat dagelijks is gaan twitteren wel is gestegen. Dit zijn gebruikers die wel al actief waren op het platform, maar vaker zijn gaan inloggen. Dit schrijft de NOS.

Lees verder na deze advertentie Add Arrow

Donald Trump

Ondanks de tegenvallende groei, is er toch reden voor een feestje. Dit omdat de verwachtte omzet hoger is uitgevallen dan verwacht. Het aandeel van het bedrijf staat vijftien procent in de plus.

Lees ook De grappigste Twitterreacties op #280tekens Likeability of 4

De nieuwigheid van het platform leek er een beetje van af. Toch is de relevantie van Twitter de afgelopen jaren weer flink toegenomen. Dit heeft het platform ogenschijnlijk te danken aan Donald Trump. De Amerikaanse president twittert regelmatig, en staat daardoor bijna dagelijks in de belangstelling.

Foutje gezien? Mail ons, we zijn je dankbaar