Kasteel in Doornenburg omgetoverd tot Zweinstein

Tijdens een wintersportvakantie in Kirchberg, Oostenrijk is een Nederlander (20) in de nacht van vrijdag op zaterdag zwaar mishandeld. Bij de mishandeling waren acht andere Nederlanders betrokken, die allen opgepakt zijn. Eén van die personen zit op dit moment nog vast. De man die mishandeld werd, ligt met zware verwondingen in het ziekenhuis.

De man heeft zijn dijbeen en meerdere ribben gebroken. Daarnaast heeft hij ook verwondingen aan zijn hoofd. De mishandeling zou zijn begonnen in een café, waar de beveiliging alle betrokken Nederlanders uit de kroeg zette. Buiten werd er verder gevochten. Daar zou de 20-jarige man zwaargewond zijn achtergelaten, meldt de Tiroler Zeitung.

Verder onderzoek

De man ligt nog in een kliniek in Innsbruck. ,,Hij moet nog verder worden onderzocht om vast te kunnen stellen hoe ernstig alles precies is en hoe hij de verwondingen heeft opgelopen", aldus een woordvoerder van de politie in Tirol tegen NU.nl.

