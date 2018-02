Deze puzzel heeft 2000 stukjes en is volledig wit

We weten het niet helemaal zeker, maar soms lijkt het wel alsof honden ons beter begrijpen dan wij elkaar. Corgi Cora bewijst dat met haar lieve actie.

Cora woont met haar baasje in het Amerikaanse Idaho en is in training om een therapiehond te worden. Hierdoor zal zij worden ingezet bij verschillende soorten therapieën om mensen op hun gemak te stellen. De kleine dame gaat het vast heel goed doen, want zonder officieel aan het werk te zijn, heeft ze haar taak uitmuntend uitgevoerd.

Liefde geven

Ze was namelijk met haar baasje op het vliegveld, tijdens een lange overstap. De twee zaten geduldig te wachten toen Cora ineens zachtjes van haar baasje weghuppelde. Ze bracht een bezoekje aan de man die aan de overkant van de twee zat. Ze ging naast hem liggen en de man begon haar te aaien. Hij vertelde haar hoe schattig ze was en nam een foto van de kleine hond.

Wat bleek achteraf? De man was die dag daarvoor zijn eigen hond verloren en had hier ontzettend veel verdriet van. Het baasje van Cora gelooft dat haar hond dit heeft aangevoeld en de man is gaan troosten. „Ik heb nooit getwijfeld aan het feit dat Cora kan voelen wie pijn heeft en wie vriendschap en liefde nodig heeft" schrijft haar baasje op Facebook.

