Deze klok gaat tienduizend jaar lang tikken

De Britse politie heeft erop aangedrongen dat mensen de politie niet meer bellen over het kiptekort bij Kentucky Fried Chicken. Het is misschien vervelend dat KFC niet meer serveert wat je lekker vindt, maar dat betekent niet dat de politie erbij betrokken moet worden, zo zegt zij in een tweet.

„Neem alstublieft geen contact met ons op over de #KFCCrisis", aldus de politie in de tweet. „Het is geen politiekwestie dat je favoriete restaurant niet het eten serveert dat je lekker vindt."

Hit

De tweet is razendpopulair en is al ruim 10.000 keer geretweet en meer dan 17.500 keer geliked. Aangezien het account maar net meer dan 14.000 volgers heeft, kunnen we wel van een hit spreken.

De KFC kampt in Groot-Britannië met enorme problemen door het wisselen van leverancier. De nieuwe leverancier DHL kan namelijk nog niet overal op tijd verse kip leveren.

Daardoor heeft ongeveer de helft van de vestigingen in het Verenigd Koninkrijk zijn deuren moeten sluiten. De filialen die wel open zijn, kunnen vaak niet alles maken wat op het menu staat. De verwachting is dat de 'crisis' nog zeker een week gaat duren.

