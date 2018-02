Curiosity maakt prachtige nieuwe beelden van Mars

,,Af en toe zit ik daar en dan denk ik: wat doe ik hier in godsnaam?”, zegt Rick Brandsteder als hem gevraagd wordt wat er zo leuk is aan het presenteren van het populaire televisieprogramma Temptation Island. Twee Belgische en twee Nederlandse koppels reizen af naar Thailand waar zij twee weken gescheiden van elkaar leven en omringd worden met bloedmooie vrijgezellen. De ultieme relatietest, wordt het ook wel genoemd. Donderdagavond zijn de eerste twee afleveringen op RTL5 te zien. Fanatiekelingen konden die al eerder online bekijken.

Moeilijk

Het is voor Brandsteder de derde keer dat hij vanuit Nederlandse kant de presentatie op zich neemt. Na zijn tweede jaar dacht hij: ik doe dit niet meer. Ook dit jaar kwam dat gevoel opzetten. ,,Ik dacht dit jaar: pfffff, is dit nu wel helemaal mijn roeping? Maar aan de andere kant is het een soort cult show. Het is een hit, veel mensen maak je er blij mee. Ik zit er als maker gewoon helemaal in. Dat moet ook, anders kun je geen goed programma maken. Maar als ik weer een stel jankend uit elkaar ziet gaan denk ik: dit hoef ik even niet meer. En dan ben ik weer bijgekomen en denk ik, waarom niet? Dat het mij wat doet dat er relaties kapot gaan, moet ik mij misschien niet aantrekken. Die mensen kiezen er zelf voor.”

,,Neemt niet weg dat het nog best moeilijk is. Als we beginnen zijn de stellen nog helemaal gelukkig en huilen ze soms als ze afscheid nemen. Nog eens omhelzen. Een kus. En nog geen drie weken later is het over. Normaal maak je dat niet mee bij stellen. Ik ken ze niet goed maar je leert ze wel kennen en je krijgt een band. Dan voel ik mij een Dr. Phil en dan denk ik: moet ik hier nog iets lijmen? Ergens voel ik die verantwoordelijkheid, maar ik denk ook: je hebt jezelf opgegeven. Je weet hoe de vork in de steel zit. Het is een apart programma, ook om te presenteren. Het is moeilijk om je eigen mening niet door te laten schemeren.”

Zwaar onderschat

Aan het begin van het programma staan de stellen nog als lege bladzijden op het strand. Gearmd, compleet verliefd. Denkend te weten wat er voor hun ligt en vol vertrouwen hoe ze dit avontuur het beste aan kunnen pakken om te overleven. Tot Brandsteder zijn mond opendoet en vraagt: waarom doe je in godsnaam mee met dit programma? ,,Dat doe ik enerzijds omdat de kijker zich dat altijd afvraagt, anderzijds wil ik ze ook voorbereiden. Meedoen aan dit programma wordt zwaar onderschat. Mensen denken er te makkelijk over en wij zijn hier gewoon niet voor gemaakt. Je bent 24/7 omringd door acht welwillende vrijgezellen (na een week waren er al 9000 aanmeldingen) met een barretje, een strandje en romantische dates. De meeste mensen kunnen het gewoon niet aan. Je ziet dan ook dat die goede voornemens in de praktijk heel anders uitpakken.”

Veel van de stellen die mee doen aan dit programma vertrouwen elkaar niet. Toeval? Of zo gecast? ,,Ik denk dat juist zulke stellen zich opgeven voor dit programma. Stellen waarbij het vertrouwen al een moeilijk punt is, die twijfelen aan hun relatie. Die denken: als wij dit doorstaan, dan heb je mijn hartje wel weer gewonnen.”

Uit elkaar vallen

De praktijk wijst uit dat per seizoen een, soms twee koppels daadwerkelijk sterker uit het programma komen. Voor de rest zien we een aaneenschakeling van misdragingen, jaloezie en verdriet. Waarop meestal nog meer misdragingen volgen. Het is schrijnend om te zien hoe de relaties stukje bij beetje uit elkaar vallen. Maar kijken doen we allemaal.

,,Het is een gek experiment. Het is het lot tarten. En ik ben daarvan de doorgeefluik. Degene die het programma aankondigt en vraagt hoe het gaat na het zien van nare beelden bij het kampvuur, waar je vriendin of vriend door een ander alle hoeken van de kamer wordt laten zien. Dat vind ik apart.”

De fout ingaan

,,Het is natuurlijk sensatie. Het spel der verleiding is leuk om te zien. Mensen vinden het lekker als er een misstap wordt begaan. Sterker nog, het programma is niet leuk als niemand de fout ingaat. Ik vind het vervelend voor het stel maar ergens hoop ik ook dat het fout gaat. Het is leedvermaak. Dat is wat de kijker wil en wat het programma zo sterk maakt.”

De speculaties en geruchten gaan de ronde en iedereen wacht met smart af tot het fout gaat. ,,Het is een grote verrassing dat dit programma zo populair is en ook geestig dat het zo groots wordt gedragen. Er kijken ook mensen van wie je het niet verwacht. Ik heb gehoord dat zelfs premier Rutte kijkt. Maar dat is misschien een broodje aap.”

