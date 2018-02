Cheeseburger en Fristi verdwijnen uit Happy Meal

Op Twitter circuleert een foto van een persoon die met een Hollandse PTT Post-jas en een groot vuurwapen in een dorre omgeving loopt. Volgens het account EMN News, dat naar eigen zeggen onbevooroordeeld nieuws uit het Midden-Oosten brengt, gaat het hier om een IS-strijder in Hajin (Syrië).

Alhoewel de foto zelf in principe niet veel zegt, is het wel opvallend dat zo'n oude postjas gedragen wordt door een man met een groot vuurwapen. De kans dat het hier om een Nederlander gaat die weet wat voor jas hij aanheeft, is volgens correspondent Olaf Koens heel klein. Hij zegt hierover tegen RTL: „Er bestaat een levendige handel in tweedehandskleren in het hele Midden-Oosten, vrachtwagens vol. Dus de kans is heel klein dat we hier met een Nederlandse postbode te maken hebben. Je zag eerder ook wel vrachtwagens met belettering uit Nederland, ook die zijn allemaal jaren geleden doorverkocht."

PTT Post

Wie de man ook is, hij draagt in ieder geval een heel oud kledingstuk. PTT Post bestaat al sinds 2002 niet meer. Het postbedrijf ging toen verder onder de naam TPG Post en is ondertussen bekend als PostNL. Het internet kan het uiteraard ook niet laten grappen te maken over de opvallende verschijning. Sommigen vragen zich af of we 'bezorgd' moeten zijn en anderen zien hierin de verklaring voor het eeuwig laat arriveren van de post.

Foutje gezien? Mail ons, we zijn je dankbaar