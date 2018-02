Bulgaar verdient miljoenen met nep-lijst op Spotify

Een welbekend fenomeen bij ongestelde vrouwen is dat ze een enorme behoefte hebben aan chocolade. Het lijkt het medicijn te zijn voor alle negatieve emoties die vrouwen tijdens 'die tijd van de maand' meemaken. En de Deen in Beverwijk besloot daar handig op in te springen.

De supermarkt in de Noord-Hollandse stad besloot de chocolade in de schappen tussen het maandverband te leggen. Oftewel, elke vrouw die maandverband wil kopen (en dus waarschijnlijk ongesteld is) kan binnen een handomdraai ook chocolade in haar mandje doen.

De actie kreeg bekendheid door de Beverwijker, Ali Bal. Hij noemde het zelf een „toffe, ludieke actie."

Verkoop verdubbeld

Bedenker van de actie is Carola de Vries. Zij vertelt aan Editie NL dat zij voor haar opleiding een product moest presenteren en dat product bij een ander product moest verkopen. De uitkomst was een combinatie van maandverband en chocolade.

En is het een succes? Nou en of, want De Vries vertelt dat de verkoop van chocolade in het eerste weekend verdubbeld is: „Het lijkt dus zeker effect te hebben!"

