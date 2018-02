Britse politie: Bel ons niet meer over KFC-crisis

Elke middag geeft Metro je een overzicht van de opmerkelijkste en/of leukste video's en foto's die we zijn tegengekomen. Zie hieronder de virals van dinsdag.

Man houdt anti-wapenpleidooi op Facebook

Vijf jaar geleden zei Scott Pappalardo al tegen zijn vrouw dat hij zijn wapen weg zou doen als het één leven kan redden. Nu er weer een schietpartij is geweest op een school in Amerika, besluit hij de daad bij het woord te voegen. Op Facebook houdt hij een emotioneel pleidooi waarom hij zijn wapen doormidden zaagt. Metro maakte een korte variant van de video, de hele video kun je hier bekijken voor meer context.

Ryanne van Dorst gaat in Friesland wonen

Ze is één van de markantste figuren in de media op dit moment. En wat houden we hier op de redactie van Ryanne van Dorst. Ze heeft het hart op de tong, blijkt ook weer aan tafel bij De Wereld Draait Door. De tafeldame van Matthijs mag een onderwerp aansnijden dat voor haar actueel is. Voor Ryanne is dat de huizenmarkt, of eigenlijk het gebrek daaraan. Het leveren een paar hilarische eerste minuten van de talkshow op.

België neemt voorschot op curling

De wereld is in de ban van de Olympische Winterspelen. Niet alleen de volwassenen zijn non-stop bezig met het sportevenement, ook kinderen zijn gek op de atleten. Of ze willen zélf atleten worden. Zoals twee kleine kinderen uit België. Ze maken zich alvast op voor de Olympische Spelen van 2038.