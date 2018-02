Belg springt op vrachtwagen en eindigt 130km verder

Wat begon als een geintje, eindigde in een helse rit van 130 kilometer en een nat pak. De 21-jarige Laurent uit Brussel was op 17 januari met een paar vrienden op stap geweest en besloot een taxi terug naar huis te nemen. Voor de grap sprong de jonge Belg op een aanhanger van een stilstaande truck. Dit had hij beter niet kunnen doen. Want de vrachtwagenvertrok voordat hij van de aanhanger kon afspringen.

De vrachtwagen kwam pas 130 kilometer verderop weer opnieuw tot stilstand. De beschonken Belg heeft de hele rit in de kou meegelift in de aanhanger. Tegen de krant La Dernière Heure vertelt hij dat hij dacht dat de truck na enkele minuten wel weer ging stoppen maar dit gebeurden niet. „Toen hij de snelweg opreed, begon ik me zorgen te maken."

De route die Laurent aflegte na zijn poets ©Google Maps

Storm

En of 130 kilometer met een vrachtwagen meegevoerd worden naar een onbekende locatie nog niet erg genoeg is, waren er ook nog forse regenbuien en storm voorspeld. „Ik probeerde me in mijn benarde positie te oriënteren en dacht richting Antwerpen en Nederland te rijden. Het was verschrikkelijk weer. Telkens als ik om me heen keek kreeg ik water, zou en zand in mijn gezicht. Uiteindelijk heb ik achter het plateau van de cabine geschuild."

Uiteindelijk eindigde het gure avontuur van Laurent in Waha, een dorp in Belgisch Luxemburg in de Ardennen. Deze nacht had niet alleen zijn geluk maar ook zijn richtingsgevoel hem in de steek gelaten. De vrachtwagen reed in oostelijke richting en niet in noordelijke. Na een uur en veertig minuten kwam de truck tot stilstand toen hij over smalle wegen reed.

Vluchteling

„Toen de wagen vaart minderde, maakte ik van de gelegenheid gebruik om eraf te springen. De chauffeur zag me. Hij dacht dat ik een illegale migrant was die via hem een gratis lift probeerde te krijgen. Ik heb hem toen uitgelegd dat ik geen vluchteling was maar een jongen uit de buurt van Brussel die op zijn aanhanger was gesprongen na een avondje stappen. Gelukkig geloofde hij me en mocht ik bij hem in de cabine tot hij ging lossen even verderop." aldus de 21-jarige Belg.

Laurent was tot op het bot doorweekt. Hij moest om 5:00 's ochtends proberen om terug naar Brussel te komen. De politie wilde niks voor hem doen en taxi's gaven hem geen lift. Uiteindelijk nam Laurent contact op met een vriend die hij kon overhalen om hem uit Belgisch Luxemburg op te komen halen. Uiteindelijk heeft hij geen verwondingen of gevolgen van onderkoeling ondervonden na dit avontuur.

En hoe de 21-jarige Belg terugkijkt op zijn onstuimige rit? „Vandaag lachen we erom, maar het is niet waar ik erg trots op ben."