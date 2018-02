Ambulancechauffeur vlucht, laat patiënt achter

Elke middag geeft Metro je een overzicht van de opmerkelijkste en/of leukste video's en foto's die we zijn tegengekomen. Zie hieronder de virals van zaterdag.

They don't know

Anouk staat bekend om haar kritiek als coach van the Voice of Holland. Normaal richt die zich op volgens haar ongeschikte deelnemers, maar dit keer moest het publiek het ontgelden. De zangeres kon zich niet vinden in het uitsluiten van het Waylon-talent Kimberley. „Dat gaat er mis als wij niet meer mogen stemmen en cijfers mogen geven. Want het is gewoon een idioot volk. They don't know." Overigens gaan er geruchten dat Anouk - wier contract afloopt - niet meer terugkomt en Lil' Kleine haar gaat opvolgen.

'Parijsakkoord een grote hoax'

Vrijdagavond werd er gedebatteerd in De Balie en hoewel Forum voor Democratie op 21 maart alleen in Amsterdam meedoet, waren de ogen vooral gericht op Thierry Baudet, die veelvuldig in conflict raakte met Jesse Klaver (GroenLinks), Alexander Pechtold (D66) en Lodewijk Asscher (PvdA).

Ramautarsing

Yernaz Ramautarsing zag u hierboven al even. De nummer twee van de lijst van Forum voor Democratie in Amsterdam, mocht niet aan het woord komen. Na afloop kon hij wel zijn uitleg geven.

Foutje gezien? Mail ons, we zijn je dankbaar