Ziekenhuis zet patiënt zonder kleding op straat

Zie hieronder de virals van donderdag.

Geen verzekering

Een vrouw in de Amerikaanse stad Baltimore is door een ziekenhuis daar op straat gezet. In de kou, met slechts haar ziekenhuiskleding aan. Een man zag bewakers de vrouw in een rolstoel naar buiten rijden en bij een bushalte achterlaten.

Hij belde daarop de politie. De vrouw is later weer in het ziekenhuis opgenomen. Hoogstwaarschijnlijk gaat het hier om 'patient dumping'; in Amerikaanse ziekenhuizen kun je aan de deur geweigerd worden als je niet verzekerd bent. Meestal betreft dat daklozen.

Lichtshow

In Las Vegas vindt deze week de techbeurs CES plaats. Daar is ook chipmaker Intel aanwezig. Het bedrijf nam een zwerm van 250 Shooting Star-drones mee om een lichtshow te geven boven de beroemde fontein van hotel Bellagio.

De drones worden door 1 piloot aangestuurd, en het ziet er behoorlijk spectaculair uit.

Muis

Ai, wat kan een muis in je huis toch vervelend zijn. Zo dachten deze jongen en zijn vader er ook over. Al eerder gingen ze viral door een hilarische video waarin ze een vleermuis in huis proberen te vangen.

Dit keer gaat het om een muis. Een iets kleiner dier, maar een niet minder hilarische video!

