Vliegtuig vertrekt in 2018, landt in 2017

Passagiers van een vliegtuig van Hawaiian Airlines hebben in korte tijd twee keer nieuwjaar kunnen vieren. Hun vlucht vanaf het Nieuw-Zeelandse Auckland vertrok door een vertraging namelijk op 1 januari 2018, maar landde weer in het jaar ervoor.

Terug in de tijd

Vlucht HAL446 zou oorspronkelijk op 31 december 2017 om 23:55 uur vertrekken van Auckland Airport. Door een vertraging vertrok het toestel echter tien minuten later, in het nieuwe jaar dus.

Het toestel had als bestemming Honolulu, de hoofdstad van Hawaii. Daar is het 23 uur vroeger dan in Nieuw-Zeeland. Het vliegtuig zou rond 10.16 uur op 31 december 2017. Dat werd uiteindelijk drie minuten eerder, zo blijkt uit gegevens van Flightradar. De vlucht had de passagiers dus eigenlijk teruggebracht in de tijd.

Nieuwjaar

Nieuw-Zeeland is altijd een van de eerste landen die het nieuwe jaar mag vieren. Veel andere landen bevinden zich dan nog in 2017.