Video: Robotstrippers hangen in de palen

Ging jij woensdagavond ook nog even terug in de tijd? Het programma Groeten uit 1972 was een feest der herkenning voor velen. In dit programma keren bekende Nederlanders met hun gezin terug naar het jaar waarin zijzelf twaalf jaar oud waren. Woensdagavond was de eerste aflevering, en de familie Froger beet de spits af.