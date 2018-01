Strijbosch geeft klein fortuin aan arme familie

Twee mannen hebben zichzelf in Nijmegen behoorlijk voor paal gezet door in een parkeergarage te gaan staan wildplassen. De mannen hadden niet helemaal door dat er een camera op hen gericht was en zorgen nu voor hilariteit op Facebook.

De politie Nijmegen-Noord plaatste namelijk een (geanonimiseerde) foto van de mannen met daarbij de tekst: „Deze twee heren vonden het nodig om in het trappenhuis van de parkeergarage aan het Keizer Karelplein over de trappen heen te plassen. Alles is goed te zien op de camera's. Wij willen dan ook, de jongen die vervolgens over de trapleuning naar beneden probeert te glijden en vervolgens twee trappen naar beneden valt in zijn eigen urine beterschap wensen."