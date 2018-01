Slager opgesloten in vriezer, redt zich met worst

Een Britse slager die zichzelf per ongeluk opsloot in de vriezer, heeft zijn leven nu te danken aan een bloedworst. De bevroren worst zorgde er namelijk voor dat de man uit kon breken voor hij letterlijk dood zou vriezen.

Chris McCabe vertelde de BBC dat hij lichtelijk in paniek raakte toen de deur achter hem in het slot viel. Het was -20 in de vriezer en de speciale veiligheidsknop was ook bevroren geraakt. Top veiligheidsknop dus.

Trappen

„Ik dacht dat ik dan maar de deur in moest trappen" vertelt McCabe. „Maar na twee, drie keer trappen gebeurde er nog niks. Toen begon ik me behoorlijk zorgen te maken. Ik raakte lichtelijk in paniek en had het heel erg koud, want van achter mij werd een wind van -20 graden celsius direct naar me toe geblazen."

De slager ging voor optie twee: om zich heen kijken of hij iets kon vinden waarmee hij zichzelf kon bevrijden. Niet geheel onverwacht vond hij verschillende bevroren worsten. „Ik pakte een bloedworst, die was goed stevig en daarmee was ik in staat het ijs te breken."

Dankbaar

McCabe brak het ijs dat de beveiligingsknop bevroren had. Met twee rake klappen lag het ijs eraf en kon de man zichzelf bevrijden. De dankbare slager zegt dat niemand hem kon horen slaan en schoppen, dus de bloedworst heeft echt zijn leven gered.

