Ron Boszhard voelt zich rot na uitschakeling

Ron Boszhard voelt zich rot na zijn uitschakeling bij Wie is de Mol?. Dat vertelt de televisiemaker bij De Coen en Sander Show op Radio 538. Hij zou naar eigen zeggen best een toevoeging kunnen zijn aan het spelersveld.

„De eerste week was ik er dus uit, toen had ik een rood scherm. Ik had nog helemaal niemand gezien toen ik eruit ging, en toen hoorde ik in Georgië dat ik toch nog terug kon komen! Ik had wel wat te bieden, wat informatie. Maar het is een hele fanatieke groep en die hebben besloten om niet naar me toe te komen", aldus Boszhard.

Niemand

Ook presentator Sander Lantinga deed eens mee aan Wie is de Mol? en ook hij lag er na de eerste ronde al uit. Toch vond Boszhard zijn uitschakeling nog wat zuurder. „Toen ik eruit ging had ik nog niemand gezien"

Lees ook Jean Marc heeft spijt van vertrek uit Wie is de Mol Likeability of 4

Toch heeft hij geen spijt van zijn deelname. Het heeft namelijk mooie televisie opgeleverd. Boszhard: „Als ik er als televisiemaker naar kijk, is dit wel een van de mooiste openingen die ik ooit heb gezien bij Wie is de Mol?. Nouja, daar heb ik aan meegedaan. En dat ik als eerste afval; dat is niet leuk, maar dat is niet anders. Dat is ook waar je als deelnemer een beetje rekening mee moet houden."

Foutje gezien? Mail ons, we zijn je dankbaar