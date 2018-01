Rapper Boef is op schrijverskamp voor nieuwe hits

Rapper Boef maakte de afgelopen week geen vrienden toen hij de drie vrouwen die hem een lift naar huis gaven ‘kechs’ noemde. Heel het medialandschap viel over hem heen, en de rapper maakte zijn excuses. Nu laat hij weer van zich horen vanuit een zogenoemd schrijverskamp.

Ardennen

Het kamp bevindt zich in de Belgische Ardennen en is voorzien van een hamam, jacuzzi en een verwarmd zwembad. Op Snapchat laat de rapper zien waar hij verblijft. „Dit is waar de Magic happens” aldus Boef als hij zijn tot een studio omgebouwde slaapkamer laat zien.

Boef vertelt op Snapchat dat zijn tijdelijke onderkomen ongeveer tien kamers telt en dat elke kamer zijn eigen badkamer heeft. De 24-jarige rapper hoopt in het schrijverskamp nieuwe hits te schrijven.

Petitie

De rapper kreeg na zijn vrouwonvriendelijke uitspraken te maken met verschillende afzeggingen. Zo hoefde hij niet meer op te komen dagen op de festivals Dauwpop in Hellendoorn, bij ParkCity Live in Heerlen, Muze Misse in Oss en Paaspop in Schijndel. Nieuwe hitjes kan de rapper dus wel gebruiken.

Zijn eerstvolgende optreden staat gepland voor zaterdag 20 januari, op Noorderslag in Groningen. Er is een online petitie gestart om dit te voorkomen. Na twee dagen is de petitie al zo’n 4000 keer ondertekend.

