'Meteoor' blijkt bevroren drol

Een schrijnend incident in Amerika geeft iedere dierenliefhebber kippenvel. Patsy Sumpter, die uit Eden Prairie in het Amerikaanse Minnesota komt, laat haar 13-jarige hond Buddy (een Golden Doodle) iedere dag naar buiten. Tot Buddy op een dag niet meer terugkeerde.

Buddy heeft kanker en is blind, maar was daarnaast nog steeds goed ter been en luisterde goed naar bevelen. Als Sumpter hem naar buiten liet kwam hij altijd terug, maar woensdagnacht 10 januari gebeurde dat niet. Hoe vaak Sumpter haar maatje ook bleef roepen, de hond keerde niet terug naar huis.

Nergens een spoor te bekennen

Sumpter bleef Buddy roepen, maar het werd steeds later en er was nergens een spoor van de hond te bekennen. Ook de volgende dag bleef Sumpter als een gek zoeken naar haar hond. Ondertussen begon het ook nog eens heftig te sneeuwen in de stad. Het vinden van Buddy ging nu om leven of dood.

Dagen gingen voorbij, en Sumpter's hond was nog steeds in geen velden of wegen te bekennen. Tot een buurvrouw die dichtbij haar woonde, Emily Raguse, op maandag besloot eens bij haar kelder te kijken. Waarom weet ze niet, maar Raguse had opeens de behoefte een kijkje te wagen.

Kelder

Bij haar kelder aangekomen, zag ze aan de zijkant van de ingang een gek object liggen. Toen ze iets dichterbij kwam zag ze dat het om een hond ging, die daar buiten aan de ingang van haar kelderbox lag, onder een laag ijskoude sneeuw: Buddy.

Buddy was een paar meter naar beneden gevallen en kon dus niet op de roep van zijn baasje reageren. / Facebook Emily Raguse

Raguse haastte zich naar binnen om een deken te pakken, waarmee ze Buddy - die nog in leven was - kon bedekken. ,,Hij was heel erg lusteloos, dus hij bewoog eigenlijk alleen zijn hoofd een klein beetje", vertelt Raguse aan Liftable. De hond lag in een moeilijk bereikbare plek en was waarschijnlijk een paar meter naar beneden gevallen in de kelderbox. Geen wonder dat het beestje niet kon terugkeren toen zijn baas hem riep.

In shock

Buddy werd opgehaald en verzorgd. Toen Sumpter hoorde wat er met haar maatje gebeurd was, was ze in shock. ,,Het waren de ergste vijf dagen uit mijn leven", zegt ze. ,,Ik kan niet geloven dat hij dat overleefd heeft."

De twee vrouwen zijn maar wat blij dat Raguse die dag besloot om eens naar haar kelder te gaan. Sumpter had al die dagen gebeden dat haar maatje gevonden zou worden en oké zou zijn. ,,Het is een wonder dat we hem gevonden hebben", zegt ze. ,,Ik denk niet dat hij het nog een nacht overleefd zou hebben."

Naar omstandigheden maakt Buddy het goed. Hij loopt onder controle en er wordt goed voor hem gezorgd.

