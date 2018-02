'Mental support pauw' geweigerd in vliegtuig

Speel jij ook altijd stiekem vals bij Monopoly? Of ken je iemand die daar wel een handje van heeft? Dan wordt er door de makers zelf nu een spel ontwikkeld waar jij in de toekomst echt iets aan hebt.

Voor diegene is door Hasbro, de fabrikant van Monopoly, namelijk een speciale Cheaters Edition ontwikkeld, waarbij je dus vals mag spelen, zonder dat je echt vals speelt. Waarom? Omdat uit een recente studie door de fabrikant bijna de helft van de spelers probeert vals te spelen met het spelletje. ,,Dus voor 2018 hebben we besloten dat het tijd wordt om fans te geven waar ze blijkbaar altijd al naar verlangden: een Monopoly-spel dat valsspelen eigenlijk aanmoedigt", aldus Jonathan Berkowitz, topman bij Hasbro tegen Insider.

Consequenties en ongestraft valsspelen

Wat er anders is aan de Cheaters Edition van Monopoly? Nou, in ieder geval wint nog steeds de persoon die op het laatste moment het meeste geld heeft. Maar in deze editie is het toegestaan om vakjes over te slaan waar je niet op terecht wil komen, ze kunnen proberen om hun 'huur' niet te betalen en je mag ook een paar extra bankbiljetjes stelen als je denkt dat niemand kijkt. Dat wordt mogelijk gemaakt door de vijftien 'cheat cards'. En als een valsspeler weg komt met het valsspelen, wordt hij of zij hier later niet voor gestraft. Wordt hij/zij wél gepakt, dan zitten daar consequenties aan vast. Op de achterkant van de cheatkaarten staat welke...

Wij weten niet of valsspelen dan nog wel zo leuk is met deze versie.

Of de Monopoly Cheaters Edition ook in Nederland te koop gaat zijn is niet bekend.

