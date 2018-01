Jongen maakt een Tinderfout, maar blijft zoeken

Ook bij Tinder moet je scherp blijven, want voor je het weet schuif je per ongeluk naar links en veeg je zomaar een potentiele liefde van je leven van je scherm af! Een Amerikaanse jongen kon zijn 'swipe-fout' niet overzien en stuurde alle 'Claudia's' in zijn staat een berichtje, in de hoop zijn gemiste match alsnog te vinden.

18-jarige Claudia, waar ben je?

Als je wel eens op Tinder zit of hebt gezeten, dan heb je het vast wel eens meegemaakt. Je ziet een leuk meisje/jongen, je bent zo onder de indruk en swiped dan toch nog de verkeerde kant op. Dan kun je denken er zijn genoeg vissen in de zee of je gaat tot het uiterste om je potentiële match terug te vinden net zoals Hayden Moll. Hij was vastberaden om 'zijn' Claudia Alley terug te vinden en stuurde alle Claudia's in de staat Missouri een email. In de hoop de 18-jarige schone uit Missouri te bereiken.

Lees verder na deze advertentie Add Arrow

Beginnersfout

,,Om te beginnen: Mijn naam is Hayden Roll, en ik heb een beginnersfout gemaakt op Tinder," schrijft hij in zijn berichtje. ,Claudia had foto's met haar vrienden en met haar moeder. In haar bio grapte dat sommige van haar vrienden nog single waren en dat je ook met hun op date mocht, maar van haar moeder moest je afblijven. Hayden vond dit hilarisch. ,,Mocht je jezelf herkennen in dit profiel, stuur dan alsjeblieft een berichtje terug met 'links' of 'rechts', dan weet ik of er alsnog een match zou zijn. Als je 'rechts' kiest kunnen we misschien een keer een donut gaan eten. Als je links kiest, dan is dat natuurlijk ook prima!"

In zijn berichtje vraagt hij alle Claudia's om het bericht te verspreiden. En deze moderne versie van Romeo & Julia krijgt een mooi einde. Hayden boekte succes met zijn actie en vond de juiste Claudia.

Het is nog niet bekend wat Claudia heeft geantwoord.