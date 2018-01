Groeten uit 1972: een duik in het verleden

Ging jij woensdagavond ook nog even terug in de tijd? Het programma Groeten uit 1972 was een feest der herkenning voor velen. In dit programma keren bekende Nederlanders met hun gezin terug naar het jaar waarin zijzelf twaalf jaar oud waren. Woensdagavond was de eerste aflevering, en de familie Froger beet de spits af.

Een duik in het verleden

De Frogers zitten lekker samen op de bank voor een tv-avondje uit 1972. De kids kunnen niet begrijpen dat mensen dit vroeger leuk vonden. De Frogers keken onder andere Peppi en Kokki terug, en ondanks het vreugd van de ouders, wisten hun kinderen totaal niet wat ze met dit tv-programma aanmoesten: „Ik vond het allemaal super saai".

De leeftijd van 12 jaar is niet voor niets uitgekozen. Presentator Kasper van Kooten zegt tegen het AD: „Het is een breekpunt in je leven. Je gaat van de lagere school naar de middelbare. Je gaat puberen, staat voor de stap in de grote wereld. Ik denk dat de herinneringen dan het sterkst zijn. Aan de muziek, de televisie, de omgeving.”

De komende weken nemen de families van Frans Bauer, Henkjan Smits, Danny de Munk, Tooske en Bastiaan Ragas, Tanja Jess en Charly Luske een duik in het verleden.

