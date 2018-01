'Carnavalspetitie' staat al op 20.000 handtekeningen

Er is naar het lijkt een groot aantal mensen dat met carnaval graag vrij wil hebben. De petitie die daarvoor loopt heeft binnen een dag al 20.000 steunbetuigingen gekregen.

Dat meldt Omroep Brabant. Het aantal werd zondag om 17 uur bereikt, laat een woordvoerder van initiatiefnemer Bavaria weten. Daarmee heeft de petitie al de helft van de benodigde handtekeningen, want elk voorstel met 40.000 steunbetuigingen moet op de politieke agenda gezet worden.

Van ons allemaal

Bavaria is blij dat zoveel mensen het idee steunen, want carnaval is volgens de bierbrouwer een belangrijk feest. „Het is een feest van ons allemaal: wie je ook bent en waar je ook vandaan komt, je hoort er bij. We willen met onze Brabantse wortels en onze betrokkenheid bij dit volksfeest ervoor zorgen dat carnaval voor iedereen een fantastisch feest wordt", vertelt woordvoerder Florent Renders aan het eerdergenoemde medium.

Lees ook Krijgen we twee nationale vrije dagen met carnaval? Likeability of 5

Ook oud-voetballer Björn van der Doelen, die als boegbeeld voor de petitie wordt gebruikt, benadrukt het belang van carnaval. „ Als mij één ding is opgevallen is het dat wij hardwerkende Brabanders en Limburgers ieder jaar onze zuurverdiende vrije dagen moeten inleveren om dit feest der feesten te kunnen vieren. En dat vind ik raar, dat vind ik gek, dat vind ik niet kunnen”, aldus Van der Doelen.