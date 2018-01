Barbie buiten levensgevaar

Er is goed nieuws over de situatie van Samantha de Jong, ook wel bekend als Barbie. Barbie werd vrijdagochtend met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Zojuist werd bekend dat zij volgens bronnen buiten levensgevaar zou zijn.

Ingewikkeld

De nieuwe vriend van Barbie zei tegenover het AD: „Ik heb nu geen tijd om iets te zeggen, het leven is op dit moment even te ingewikkeld.”

De ex-man van Barbie, Michael van der Plas pakte zodra hij het nieuws hoorde, meteen het vliegtuig vanuit Spanje naar Nederland. Hij zei: „Het is mijn ex, haar ouders weten meer. Het is niet aan mij om dit naar buiten te brengen.”

Sinds 2010 op tv

Volgens Shownieuws ging het gerucht dat haar vriend Jordi haar wat zou hebben aangedaan. Jordi ontkent: „Ik heb haar niets aangedaan, dat is onzin.”

Barbie was sinds 2010 op tv te zien. Onlangs vertelde zij zich bevrijd te voelen nu ze niet langer te zien is in een realityprogramma. „Als je voor tv werkt wordt je geleefd en moet je ook weleens dingen doen waar je niet achter staat, maar ja, daar ben ik nu gelukkig vanaf.”

Foutje gezien? Mail ons, we zijn je dankbaar