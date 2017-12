Oud en Nieuw is dit jaar bijzonder om deze reden

Het is elk jaar een magisch moment, de overgang van oud naar nieuw. Maar dit jaar zit er nog een extra magisch tintje aan.

Op 31 december 2017 zijn namelijk alle volwassenen geboren in de 20ste eeuw en alle kinderen in de 21ste eeuw.

Dat zit om precies te zijn zo: iedereen die op 31 december 1999 of eerder dan die dag geboren werd, is op 31 december 2017 minstens 18 jaar oud. Oftewel volwassen. Iedereen die na die datum geboren is, is 17 jaar of jong en valt dus in de categorie kind.

Daarbij komt nog dat de oudste, nog levende persoon op dat moment de 117-jarige, Japanse vrouw Nabi Tajima is. Zij werd geboren op 4 augustus 1900. Dat betekent dat er niemand meer in leven is die voor de 20ste eeuw werd geboren.

