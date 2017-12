Miljonair Strijbosch komt week rond van 50 euro

De Eindhovense miljonair Marjan Strijbosch was woensdagavond te zien in het tv-programma Steenrijk, Straatarm op SBS6. Marjan en haar man ruilden een week lang met de familie Gadit, uit Etten-Leur, die in de schuldsanering zit. De miljonair moest rondkomen van slechts vijftig euro: een hele uitdaging als je zelf rondkomt van 2200 euro per week.

Een beetje verwend

Marjan merkte tijdens die week dat ze toch wel een beetje verwend is. Ze moest ineens op koopjes in de folders gaan letten. „Ik kom nooit in de supermarkt. Ik heb achttien jaar lang een kok gehad”, vertelt ze. „Het was wel een uitdaging voor mij."

2200 euro

De familie Gadir kreeg het riante budget van het Eindhovense echtpaar: 2200 euro voor een week. Dat geld gaven ze onder andere uit aan hun allereerste keer uit eten en heel veel boodschappen. Ook werden er nieuwe kleren gekocht.

Gulle gever

Strijbosch is echter een gulle gever. Na haar deelname aan het programma Steenrijk, Straatarm, besloot ze de familie een hartverwarmende kerst te geven. Zo kocht ze onder andere een nieuw bed en luxe pannen, laat de Telegraaf weten.

