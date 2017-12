Agent krijgt waardering in 'mooiste kerstkaart ooit'

Een fijne kerst voor de familie Hazes: André en zijn moeder Rachel lijken het te hebben bijgelegd. In een post op Instagram plaatste de zanger op kerstavond een kiekje van de hele familie aan de eettafel, met de woorden 'Herenigd' eronder geschreven.

De vriendin van André, Monique Noël, plaatste dezelfde foto op Instagram. Ze schreef erbij: „Omdat het tijd is. Voor rust en ruimte, in hoofd en hart. Omdat loslaten, ook verder gaan betekent. Omdat we de hele wereld niet kunnen veranderen, maar de wereld in en om ons heen wel. Stapje voor stapje, in vrede, respect én met elkaar. Mooie kerstdagen."