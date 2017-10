Video waarin Catalonië om hulp vraagt, gaat viral

Elke middag geeft Metro je een overzicht van de opmerkelijkste en/of leukste video's en foto's die we zijn tegengekomen. Zie hieronder de virals van dinsdag.

'Help Catalonia'

Op Twitter gaat de hashtag 'Help Catalonia' viral. Mensen tweeten massaal over deze video waarin een vrouw namens Catalonië om hulp vraagt. Ook worden er beelden getoond van de misstanden tijdens het referendum op 1 oktober.

Lieve oma...

Ross Smith is zeer bekend op social media. Een aantal jaren geleden begon hij met het maken van 'Vines', korte video's van 6 seconden. Zijn grootmoeder passeerde meerdere malen de revue en dat beviel de volgers van Smith wel. Nu niet denken dat die oude vrouw zo'n lieverdje is, hoor. Bekijk dat hier maar op de video die hij gisteren plaatste en alweer miljoenen keren bekeken is.

Helden

Deze video waarin een aantal puppy's voor het eerst kennis maken met schapen staat sinds april online, maar wordt nu weer goed bekeken. En wat wil je ook? Puppy's van vier weken oud die voor het eerst schapen zien? Wie kan dat nu weerstaan...