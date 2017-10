O.J. Simpson na negen jaar vrijgelaten

De 70-jarige O.J. Simpson, de voormalig acteur en football-ster, is na negen jaar vrijgelaten uit de gevangenis in de staat Nevada. Hij moest een straf uitzitten van 33 jaar vanwege een gewelddadige beroving in Las Vegas, maar is vanwege goed gedrag eerder vrijgelaten.

Niet welkom

Hij werd iets na middernacht vrijgelaten. Op beelden die de gevangenis op Facebook zette, is te zien hoe hij naar buiten loopt. Het is niet duidelijk waar hij naar toe gaat. Hij heeft eerder Florida genoemd maar daar is hij niet welkom, zegt de procureur-generaal van die staat. Hij staat in ieder geval de komende vijf jaar nog onder toezicht. Als hij goed gedrag vertoont, kan die termijn nog worden verkort.

Goed gedrag

Simpson heeft zich in zijn tijd in de gevangenis goed aan de regels gehouden. Volgens de Amerikaanse toetsingscommissie, die gaat over de vrijlating, vormt hij geen gevaar voor de samenleving. Ook het feit dat hij 70 jaar oud is, heeft meegewogen in het besluit. De vrijlating was in juli aan aangekondigd.

Vrijgesproken

Eerder, in 1995, werd Simpson vrijgesproken voor de moord op zijn ex-vrouw Nicole Brown en haar vriend Ron Goldman. De rechtszaak werd van begin tot eind live uitgezonden op de Amerikaanse televisie. Achteraf werd gezegd dat Simpson eigenlijk schuldig verklaard had moeten worden.