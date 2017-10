Man overlijdt bijna dankzij doorslikken gevangen vis

Een waarschuwing voor alle mannen die al knuffelend en kussend op de foto gaan met een vis. Een visser uit Engeland beleefde angstige momenten toen hij moest worden gereanimeerd nadat hij per ongeluk een vis had doorgeslikt die hij net had gevangen.

Even daarvoor kuste de man trots zijn vangst, toen de vis van 14 cm uit zijn hand schoot en in zijn mond sprong. De 28-jarige man kreeg daarop geen adem meer en kreeg uiteindelijk een hartstilstand.

Pincet

Ambulancepersoneel slaagden erin om de vis met een pincet uit de man zijn keel te verwijderen toen hij in de ambulance lag. ,,Het was duidelijk dat die vis eruit moest, anders zou de man het korte ritje naar het ziekenhuis niet overleven", meldt een ambulancemedewerker.

,,Ik was me er goed van bewust dat ik maar één poging had om dit goed te doen. Als ik mijn greep zou verliezen of er zou een stuk van de vis afbreken en het beest zou verder in de keel glijden, was er niets meer wat we zouden hebben kunnen doen om ervoor te zorgen dat hij wel lucht kreeg."

'Meest bizarre incident ooit'

De ambulancemedewerker legt aan BBC uit dat ook de vishaken en de kieuwen van de vis vastzaten, maar dat het hem uiteindelijk lukte het beest in een stuk uit de man zijn mond te krijgen. De man werd gereanimeerd en overleefde het bizarre incident. Volgens de medewerker was het 'het meest bizarre' incident waar hij ooit bij betrokken was.

Lees ook: Vrouw dood nadat zij ontbloot uit autoraam hangt

Vrienden van de man verklaarden aan BBC dat het een groepstraditie is om de vissen die je vangt te kussen. ,,Die kus had desastreus kunnen uitpakken voor de man."