Jongen overlijdt na tragisch ongeluk in sportschool

De 15-jarige Ben Shaw is na een tragisch ongeluk in een sportschool in Brisbane, Australië, overleden. Hij probeerde 100 kilo te bankdrukken maar hij had het gewicht waarschijnlijk wat onderschat. Hij kwam namelijk klem te zitten onder de lange halter. Hij overleed later in het ziekenhuis, meldt ABC News.

Klem

Shaw werd gevonden door een werknemer van de sportschool. Het is nog onduidelijk hoelang de jongen klem heeft gezeten. Hij werd zo snel mogelijk naar het ziekenhuis gebracht. Zijn familie laat weten dat de jongen daar, temidden van vrienden en familie, is overleden.

Steunbetuigingen

Ondertussen stromen de liefdevolle berichten aan Ben binnen op social media. 'Je was mijn beste vriend, en ik ga je zo erg missen', schrijft een vriend. Ook de directeur van zijn rugbyclub laat van zich horen: 'Ben was een veelbelovende allrounder. We zullen als club ons uiterste best doen om de wereld te zien zoals Ben dat deed om zijn familie en vrienden te ondersteunen.'

Onderzoek

De hele situatie wordt momenteel uitvoering onderzocht. Doormiddel van beveiligingscamera's hoopt de familie er achter te komen wat er nu precies is gebeurd. Volgens de regels van de sportschool mogen kinderen jonger dan zestien jaar niet zonder toestemming gewichtheffen. Ook wordt er duidelijk aangegeven dat leden van de sportschool de apparaten en gewichten op eigen risico mogen gebruiken en dat er geen verantwoording voor eventuele schade en dergelijke bij de sportschool neergelegd kan worden.

De sportschool heeft aangegeven volledige medewerking te verlenen aan de onderzoekers. Directeur Phil Schultz meldt: „Het is een verschrikkelijk ongeluk en al het personeel is diep onder de indruk."